search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 22:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 21:40

Ποινή φυλάκισης ενός μήνα στον στρατιώτη που βανδάλισε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Με ποινή φυλάκισης ενός μήνα τιμωρήθηκαν οι δύο στρατιώτες που βανδάλισαν ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Ο στρατιώτης που προξένησε ζημιές στο χριστιανικό σύμβολο καθώς και εκείνος που φωτογράφισε την πράξη, δεν θα συμμετάσχουν πλέον στις επιχειρήσεις μάχης και θα τεθούν υπό κράτηση 30 ημερών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η φωτογραφία που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε σάλο δείχνει έναν στρατιώτη να χτυπά στο κεφάλι ένα άγαλμα του Εσταυρωμένου, πεσμένου από τον σταυρό, στο μαρωνιτικό χωριό Ντέμπελ, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη Δευτέρα την πράξη αυτή και δήλωσε ότι «οι στρατιωτικές αρχές θα επιβάλουν σκληρά πειθαρχικά μέτρα».

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός αναφέρει ότι η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η συμπεριφορά των στρατιωτών αντίκειται πλήρως στις εντολές και της αξίες του Τσαχάλ» και ότι «οι επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν αποκλειστικό στόχο την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες και όχι τους Λιβανέζους αμάχους». Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι αντικατέστησε το άγαλμα, σε συνεννόηση με την τοπική κοινότητα και δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που δείχνει και πάλι τον Χριστό στον σταυρό.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3