search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 22:15

Οι δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν γίνονται ολοένα και πιο χαοτικές

21.04.2026 22:15
ntonald trump new

Με τις ηχηρές δηλώσεις του στην πλατφόρμα Truth Social και τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συζητήσεις του με δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε τις τελευταίες ημέρες να επιτείνει τη σύγχυση σε ό,τι αφορά στα σχέδιά του για το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζει τις εξελίξεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, στις λίγο-πολύ βιαστικές συνομιλίες του με τους δημοσιογράφους (μεταξύ αυτών και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου) που τον καλούν στο κινητό τηλέφωνό του.

Δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ο Λευκός Οίκος χρειάστηκε να ανασκευάσει τις δηλώσεις που έκανε υπό αυτές τις συνθήκες ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος πρόεδρος. Την Κυριακή, ο Τραμπ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν στο Πακιστάν. Πληροφορία που διαψεύστηκε σχεδόν αμέσως από επίσημη πηγή.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος διαβεβαίωσε την εφημερίδα New York Post ότι οι διαπραγματευτές ήταν καθ’ οδόν για το Ισλαμαμπάντ, κάτι που δεν ίσχυε. Όχι μόνο δεν έφυγε από την Ουάσινγκτον, αλλά ο αντιπρόεδρος βρισκόταν ακόμη εκεί το μεσημέρι της Τρίτης, 21/4, και συμμετείχε σε «επιπρόσθετες συζητήσεις».

Οι αλλεπάλληλες επαφές του Τραμπ με τους δημοσιογράφους κλονίζουν τη μέχρι πρότινος εδραιωμένη πεποίθηση ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να έχει πάντα ασφαλείς επικοινωνίες» και ότι «ο χρόνος του είναι πολύτιμος», σημείωσε ο Ρόμπερτ Ρόουλαντ, καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Ο καθηγητής υπενθύμισε την αντιπαράθεση που είχε προκληθεί μεταξύ του Μπαράκ Ομπάμα και των υπηρεσιών ασφαλείας για το κινητό τηλέφωνο BlackBerry που χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο πρώην πρόεδρος, αλλά είχε κριθεί «ελάχιστα αξιόπιστο» από τους συμβούλους του, σε θέματα ασφαλείας.

Παράλληλα, ενώ οι προκάτοχοί του προσπαθούσαν να υιοθετήσουν ένα ενωτικό ύφος εν καιρώ συγκρούσεων, ο Τραμπ κάνει «ακριβώς το αντίθετο, πολιτικοποιεί τα πάντα μέχρι τα άκρα», πρόσθεσε ο Ρόουλαντ.

Χθες και σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιτέθηκε σφοδρά στην αντιπολίτευση. Στις αναρτήσεις του χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς «προδότες» που «κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους» για να βλάψουν την επιχείρηση με την ονομασία «Επική Οργή» στο Ιράν. Τα έβαλε επίσης με πολλά Μέσα Ενημέρωσης επειδή δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο καλύπτουν τον πόλεμο.

Τη Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμβουλεύεται, ούτε ενημερώνει κανέναν πριν αναρτήσει στην πλατφόρμα του μηνύματα που βρίθουν θαυμαστικών και κεφαλαίων, ανακατεύοντας απειλές περί Αποκάλυψης με ανεπίσημο, έως και χυδαίο, κάποιες φορές, ύφος.

Η εφημερίδα υποστήριξε, επίσης, ότι το περιβάλλον του προέδρου φρόντισε να τον κρατήσει σε απόσταση κατά την πρόσφατη διάσωση ενός Αμερικανού πιλότου στο Ιράν, καθώς φοβόταν ότι η «ανυπομονησία» του θα διατάρασσε την εντυπωσιακή επιχείρηση. Αυτή η παρορμητικότητα εκδηλώνεται επίσης, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Ρόουλαντ, από τις επαναλαμβανόμενες «παραβιάσεις» των διπλωματικών κανόνων ευγενείας και των στρατιωτικών εθίμων.

Θα νικούσε στο Βιετνάμ

Ο Τραμπ επικρίθηκε δριμύτατα αφού φόρεσε ένα κασκέτο με τη λέξη «USA» τυπωμένη με χρυσά γράμματα για να υποδεχτεί τις σορούς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή. Ένα παρόμοιο καπέλο πωλείται στον ιστότοπο του Trump Organization έναντι 55 δολαρίων.

Σκανδάλισε επίσης πολλούς Αμερικανούς χριστιανούς με το μοντάζ που τον απεικόνιζε σαν Ιησού, δίπλα σε έναν ένστολο στρατιώτη και ένα μαχητικό αεροσκάφος. Ο πρόεδρος απέσυρε στη συνέχεια την ανάρτηση αυτήν, κάτι που δεν το συνηθίζει.

Αν και ο Τραμπ πήρε απαλλαγή από τον πόλεμο του Βιετνάμ (1954-75) επικαλούμενος λόγους υγείας, δεν δίστασε σήμερα να πει στο CNBC ότι αν ήταν στην εξουσία εκείνη την εποχή θα κέρδιζε «πολύ γρήγορα» τον πόλεμο.

Οι ήδη χαοτικές δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν χάνονται ολοένα και περισσότερο μέσα στις παρεκβάσεις του για ένα από τα αγαπημένα θέματά του: Την κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων. Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη, 21/4, στο CNBC, επί παραδείγματι, προχώρησε σε μια λεπτομερή, ζωηρή κριτική των εργασιών που έγιναν στο κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της οποίας τον διοικητή, τον Τζερόμ Πάουελ, απεχθάνεται.

Με την ευκαιρία αυτή αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα που φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα, την κατασκευή της μνημειώδους αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. «Χτίζω κάτω από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό και γρηγορότερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα», υπερηφανεύτηκε ο πρώην κτηματομεσίτης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, από τις αρχές του χρόνου ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε αυτήν την περιβόητη αίθουσα χορού τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις ημέρες, κατά μέσο όρο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

barca redstar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

xezbolax 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

maradona giannina
ΚΟΣΜΟΣ

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 00:15
police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Τον αναζητούσαν για ώρες

barca redstar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 80-72 του Ερυθρού Αστέρα και παίζει με Μονακό για την 8άδα – Ο νικητής αντίπαλος του Ολυμπιακού

xezbolax 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για «κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας

1 / 3