ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 00:21
21.04.2026 23:11

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ακυρώνεται το ταξίδι του Βανς, παρατείνει την εκεχειρία ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να οδηγούνται σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς η Τεχεράνη ενημέρωσε, μέσω του Πακιστάν, την αμερικανική πλευρά ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον γύρο συνομιλιών που είχε οριστεί για την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, δεν διαφαίνεται προς το παρόν καμία προοπτική επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Πηγές που επικαλούνται τα ιρανικά Μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είχε αρχικά αποδεχθεί τόσο την εκεχειρία, όσο και το πλαίσιο των συνομιλιών, το οποίο βασιζόταν σε δέκα σημεία, και το οποίο φέρεται να είχε γίνει αποδεκτό και από τις ΗΠΑ μέσω της διαμεσολάβησης του Πακιστάν.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται από την ιρανική πλευρά, η Ουάσινγκτον δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της, ούτε ως προς την εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο, ούτε κατά την πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν νέες απαιτήσεις που υπερέβαιναν το αρχικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η Τεχεράνη σημειώνει ότι, παρότι άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα, οι ΗΠΑ συνέχισαν τον ναυτικό αποκλεισμό, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι ΗΠΑ φέρονται να ακύρωσαν οριστικά το ταξίδι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ, ενώ οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν στην Ουάσινγκτον για κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο μαζί με τον Βανς.

Παράταση εκεχειρίας από τον Τραμπ

Το διπλωματικό αδιέξοδο συνοδεύεται από ιδιαίτερα σκληρή ρητορική. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει συνέχιση των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας έως την προθεσμία που έχει τεθεί, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να δράσουν».

Ωστόσο, σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχιστεί.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι η Ουάσινγκτον αποφάσισε να μεταθέσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η επιλογή αυτή έγινε έπειτα από παρέμβαση της ηγεσίας του Πακιστάν, με στόχο να δοθεί περιθώριο στην Τεχεράνη ώστε να διαμορφώσει ενιαία πρόταση για τις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η στάση αυτή συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζει η ιρανική κυβέρνηση, την οποία περιέγραψε ως «σοβαρά κατακερματισμένη». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το αίτημα για καθυστέρηση στρατιωτικών ενεργειών διατυπώθηκε από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, και τον πρωθυπουργό, Σεχμπάζ Σαρίφ, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ στην παρούσα απόφαση.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι έχει δώσει σαφείς οδηγίες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «ρωγμές» στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να καταγράφονται διαφωνίες ανάμεσα σε σκληροπυρηνικά στοιχεία, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης, και σε πολιτικά πρόσωπα που εμφανίζονται πιο μετριοπαθή, όπως ο Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Αραγτσί: Πράξη πολέμου ο ναυτικός αποκλεισμός

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις ως «πράξη πολέμου», υποστηρίζοντας ότι συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε, επίσης, το ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου κι ως εκ τούτου παραβίαση της εκεχειρίας». Παράλληλα τόνισε: «Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στο bullying».

Την εικόνα της έντασης συμπληρώνει και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ο οποίος απέδωσε την αποχή της Τεχεράνης από τις διαπραγματεύσεις σε «αντιφατικά μηνύματα, αντιφατικές συμπεριφορές και απαράδεκτες ενέργειες από την αμερικανική πλευρά», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά Μέσα.

Με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και τις στρατιωτικές προειδοποιήσεις να εντείνονται, το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης του διαλόγου μοιάζει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ολοένα και πιο δύσκολο.

