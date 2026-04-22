Καμπανάκι Bureau Veritas για ΣΕΔΕ 2 και κινδύνους υποβάθμισης ελέγχων εκπομπών στην αγορά

Σημαντικές επιφυλάξεις για τη λειτουργία του νέου Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΔΕ 2) εκφράζει η Bureau Veritas, προειδοποιώντας για κινδύνους υποβάθμισης της διαδικασίας επαλήθευσης εκπομπών και, κατ’ επέκταση, της αξιοπιστίας του μηχανισμού.

Όπως επισημαίνεται, η επαλήθευση —που αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας του συστήματος— κινδυνεύει να αποδυναμωθεί στην πράξη, λόγω της εμφάνισης παρόχων που προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, εγείρει ερωτήματα για την ποιότητα των ελέγχων και την εγκυρότητα των στοιχείων που καταγράφονται.

Το ΣΕΔΕ 2 αποτελεί επέκταση του ευρωπαϊκού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας τομείς που μέχρι σήμερα δεν εντάσσονταν πλήρως στο σύστημα, όπως τα κτίρια, οι οδικές μεταφορές και μικρότερες εγκαταστάσεις. Σε αντίθεση με το υφιστάμενο σύστημα, το οποίο αφορά κυρίως μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και τον ενεργειακό τομέα, το νέο πλαίσιο μεταφέρει την ευθύνη κυρίως στους προμηθευτές καυσίμων.

Στην πράξη, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δεν καταγράφονται απευθείας στην τελική κατανάλωση, αλλά υπολογίζονται με βάση τις ποσότητες καυσίμων που διατίθενται στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι υπόχρεες είναι κυρίως οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες καλούνται να παρακολουθούν, να δηλώνουν και να αντισταθμίζουν τις εκπομπές που συνδέονται με τα προϊόντα τους.

Το σύστημα βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», θέτοντας ανώτατα όρια εκπομπών και επιτρέποντας την εμπορία δικαιωμάτων. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από την ακρίβεια των δεδομένων που δηλώνονται και επαληθεύονται, στοιχείο που, σύμφωνα με τη Bureau Veritas, βρίσκεται υπό πίεση.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο ΣΕΔΕ 2 υποχρεούνται να καταγράφουν με ακρίβεια τις ποσότητες καυσίμων που διακινούν, να εφαρμόζουν εγκεκριμένες μεθοδολογίες υπολογισμού εκπομπών και να τηρούν συστήματα ελέγχου, ενώ οι σχετικές εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ανεξάρτητη επαλήθευση από διαπιστευμένους φορείς.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η επαλήθευση δεν αποτελεί τυπική διαδικασία συμμόρφωσης, αλλά βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να ενισχυθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ποιότητα των δεδομένων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη χαλάρωση των ελέγχων μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, όχι μόνο στη λειτουργία της αγοράς αλλά και στην αξιοπιστία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Bureau Veritas καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν την ποιότητα των διαδικασιών επαλήθευσης και να επενδύσουν σε αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του ΣΕΔΕ 2 σε μια κρίσιμη περίοδο για την ενεργειακή μετάβαση.

Διαβάστε επίσης:

Η THEON δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση 2025 και παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις

INTERLIFE: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μεγεθών με υψηλή φερεγγυότητα και μέρισμα

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Επιστρέφει σε κερδοφορία το 2025 με έμφαση στην αποδοτικότητα και εσωτερική αγορά