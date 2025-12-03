search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:57
ΚΟΣΜΟΣ

03.12.2025 12:08

Ο Τραμπ «παγώνει» τα αιτήματα για μετανάστευση από τις 19 χώρες – Ποιες είναι

03.12.2025 12:08
Trump

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλα τα αιτήματα για μετανάστευση που προέρχονται από 19 χώρες, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν υψηλού κινδύνου.

Η απόφαση έρχεται μερικές ημέρες μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον από έναν αφγανό υπήκοο, όπως ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Ποιες χώρες αφορά το μπλόκο Τραμπ

Η απαγόρευση ισχύει για τους πολίτες του Αφγανιστάν, της Μιανμάρ, του Τσαντ, της Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ισημερινής Γουινέας, της Ερυθραίας, της Αϊτής, του Ιράν, της Λιβύης, της Σομαλίας, του Σουδάν και της Υεμένης, ενώ η περιορισμένη πρόσβαση ισχύει για τους πολίτες της Μπουρούντι, της Κούβας, του Λάος, της Σιέρα Λεόνε, του Τόγκο, του Τουρκμενιστάν και της Βενεζουέλας.

ΗΠΑ: Επηρεάζονται πάνω από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου

«Η USCIS έκρινε ότι αυτή η οδηγία ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση της εκδίκασης ορισμένων εκκρεμών αιτήσεων και στάθμισε αυτή την συνέπεια με την επείγουσα ανάγκη της υπηρεσίας να διασφαλίσει ότι οι αιτούντες ελέγχονται και εξετάζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό», ανέφερε η υπηρεσία σε ένα τετρασέλιδο σημείωμα πολιτικής όπως μετέδωσε το NBC.

«Τελικά, η USCIS αποφάσισε ότι το βάρος της καθυστέρησης στην επεξεργασία των αιτήσεων που θα επιβαρύνει ορισμένους αιτούντες είναι απαραίτητο και σκόπιμο στην περίπτωση αυτή, όταν σταθμιστεί σε σχέση με την υποχρέωση της υπηρεσίας να προστατεύει και να διαφυλάσσει την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που γίνονται πολίτες είναι τα καλύτερα των καλύτερων. Η υπηκοότητα είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Μάθιου Τράγκεσερ.

Σύμφωνα με υπόμνημα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας Washington Post , όποιος επιχειρεί να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί σε εκ νέου έλεγχο.

«Το παρόν υπόμνημα ορίζει ότι όλοι οι αλλοδαποί που πληρούν αυτά τα κριτήρια πρέπει να υποβληθούν σε διεξοδική διαδικασία επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής συνέντευξης και, εάν είναι απαραίτητο, μιας εκ νέου συνέντευξης, για την πλήρη αξιολόγηση όλων των απειλών για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια», αναφέρει.

Σύμφωνα με την USCIS, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη νέα παύση.

1 / 3