03.12.2025 15:21

Κομισιόν: Αποκαλύπτει το σχέδιο για το δάνειο 165 δισ. στην Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια – Παραμένει διστακτικό το Βέλγιο

03.12.2025 15:21
kommision-new

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δάνειο επανορθώσεων ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την αξία των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε μετρητά που τηρούνται στο Βέλγιο, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε η POLITICO.

Το δάνειο επανορθώσεων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πακέτου, αξίας έως και 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να παραμείνει το Κίεβο στην επιφάνεια για τα επόμενα χρόνια.

Το δάνειο επανορθώσεων των 165 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 δισεκατομμύρια ευρώ ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ένωση, επιπλέον των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ που τηρούνται στην τράπεζα Euroclear στο Βέλγιο. Το πολεμικό ταμείο της Ουκρανίας πρόκειται να αδειάσει τον Απρίλιο.

Η νομική πρόταση θα χρησιμεύσει ως βάση για άμεσες τεχνικές διαπραγματεύσεις πριν από τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στα μέσα Δεκεμβρίου για να αποφασίσουν για τα πιο ευαίσθητα σημεία της πρωτοβουλίας. Η Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο μόνο εάν η Ρωσία τερματίσει τη σύγκρουση και καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, κάτι που θεωρείται απίθανο σενάριο.

Στο πλαίσιο του δανείου αποζημιώσεων, 115 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, ενώ 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισεκατομμύρια ευρώ του πακέτου θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου της G7 προς την Ουκρανία από το 2024.

Το κύριο εμπόδιο παραμένει η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στο δάνειο.

«Το κείμενο που θα καταθέσει σήμερα η Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες μας με ικανοποιητικό τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης στο περιθώριο μιας συνόδου του ΝΑΤΟ ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Maxime Prévot. «Έχουμε το απογοητευτικό συναίσθημα ότι δεν μας έχουν ακούσει».

Το Βέλγιο φοβάται ρωσικά αντίποινα κατά του κράτους και του χρηματοπιστωτικού θεματοφύλακα που κατέχει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, Euroclear. Η κυβέρνηση απαιτεί οικονομικές εγγυήσεις από τις πρωτεύουσες της ΕΕ εάν η Μόσχα ανακτήσει με επιτυχία τα χρήματα.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να παράσχει επείγουσα ενδιάμεση χρηματοδότηση στην Ουκρανία για την κάλυψη των αναγκών της κατά τους πρώτους μήνες του έτους, πιθανώς μέσω του χρέους της ΕΕ.

