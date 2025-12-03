search
ΚΟΣΜΟΣ

03.12.2025 14:01

5 λόγοι που κάνουν πολλούς ανθρώπους να μην αντέχουν τα Χριστούγεννα

03.12.2025 14:01
Τα Χριστούγεννα είθισται να θεωρούνται ως η τέλεια οικογενειακή γιορτή, με το μοντέλο της οικογενειακής αυτής ευτυχίας να προβάλλεται παντού.

Από τις διαφημίσεις μέχρι τη χριστουγεννιάτικη μουσική, η κοινωνία «επιβάλλει» με κάποιον τρόπο τη χαρά και το γιορτινό κλίμα.

Όμως η πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους είναι τελείως διαφορετική, με τις γιορτές να λειτουργούν ως αρνητικός καταλύτης, που φέρνει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα.

Ακολουθούν 5 λόγοι για τους οποίους πολλοί άνθρωποι θεωρούν τα Χριστούγεννα πρόβλημα και όχι πηγή χαράς:

1.Η γιορτή έχει μετατραπεί σε διαφημιστική καμπάνια

Πολλοί αισθάνονται ότι η γιορτή των Χριστουγέννων δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάποτε συμβόλιζε. Οι διαφημίσεις επιμένουν πως χρειάζεσαι το «σωστό» δώρο για να δείξεις ενδιαφέρον, και η αγορά πιέζει να μπεις σε μια διάθεση που δεν νιώθεις. Όταν το πνεύμα των Χριστουγέννων παρουσιάζεται σαν προϊόν προς πώληση, χάνεται η χαρά και μένει μια αίσθηση ότι απλώς ακολουθείς ένα σενάριο γραμμένο από τα εμπορικά καταστήματα.

2. Το οικονομικό άγχος των πρόσθετων εξόδων

Τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται από το «πρέπει» της αγοράς δώρων, κάτι που δημιουργεί επιπλέον άγχος σε μια κοινωνία που γονατίζει από τις οικονομικές δυσκολίες. Πολλοί αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε κοινωνικά στάνταρ στα οποία ωστόσο δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, όπως ένα δωράκι για έναν συνάδελφο ή ένα στολίδι που «ταιριάζει καλύτερα», γίνονται βάρος. Το αποτέλεσμα είναι να αισθάνονται πολλοί ανίκανοι να «ταιριάξουν» στις προσδοκίες των άλλων.

3. Η πίεση της «τέλειας οικογένειας»

Το χριστουγεννιάτικο αφήγημα θέλει όλους γύρω από ένα τραπέζι να γελούν και να περνάνε υπέροχα. Η πραγματικότητα όμως τις περισσότερες φορές είναι τελείως διαφορετική. Η οικογένεια μπορεί να είναι τοξική, τα μέλη της να έχουν πληγώσει πολλές φορές το ένα το άλλο και το αλκοόλ φέρνει στην επιφάνεια συχνά τις χειρότερες εμπειρίες και αναμνήσεις, μετατρέποντας το οικογενειακό τραπέζι σε πεδίο μάχης.

Βαρύ είναι το τίμημα του αφηγήματος και για όσους δεν έχουν οικογένεια και αισθάνονται από παρίες μέχρι εξαναγκασμένοι να συμμετέχουν σε τραπέζια φίλων που λειτουργούν ως υποκατάστατα.

4. Ξυπνούν οι απώλειες και τα προσωπικά τραύματα

Οι γιορτές φέρνουν στην επιφάνεια με τον πιο σκληρό τρόπο τις προσωπικές απώλειες του καθένα. Μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι λόγω θανάτου, μια παλιά σχέση που τελείωσε άδοξα, μια τραυματική ανάμνηση που συμπίπτει με τα Χριστούγεννα. Πολλοί προσπαθούν να μη δείξουν την κατάθλιψη που αντιμετωπίζουν για να μη χρειάζεται να δίνουν εξηγήσεις στους γύρω τους, αλλά αυτό δεν την κάνει να εξαφανίζεται…

5. Η εξάντληση της κοινωνικότητας

Οι συνεχείς κοινωνικές υποχρεώσεις μπορεί να γίνονται υπερβολικές. Πάρτι, δουλειά, οικογενειακά καλέσματα, συναντήσεις που «πρέπει» να γίνουν επειδή το επιβάλλει η εποχή. Ακόμη και οι γενικά κοινωνικοί άνθρωποι μπορεί να φτάσουν στα όρια της αντοχής τους. Αυτοί που πραγματικά όμως υποφέρουν είναι οι εσωστρεφείς, που καλούνται αναγκαστικά να βγουν από το καβούκι τους και να προσποιούνται ότι χαμογελαστοί και «μέσα στο κλίμα», βιώνοντας έναν μαραθώνιο ψυχικής εξάντλησης.

