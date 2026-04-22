ΗΛΙΟΣ: Μεταφέρει εμπειρία marketing στο ΠΑΔΑ ενισχύοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας εντάσσεται η συμμετοχή της Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ σε εκπαιδευτική δράση του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με αντικείμενο τη μεταφορά πρακτικής γνώσης γύρω από το σύγχρονο marketing και την επικοινωνία.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων “Success Industry Stories” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και εντάχθηκε στα μαθήματα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» και «Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας», υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ανδρονίκη Κάβουρα.

Εκ μέρους της εταιρείας, ο Marketing Manager Νίκος Μιχαλόπουλος παρουσίασε τη στρατηγική ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας της μάρκας, μέσα από την ομιλία «Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ αλλάζει σελίδα». Στην παρουσίαση αναδείχθηκαν βασικά στοιχεία της στρατηγικής repositioning, καθώς και πρακτικές που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, τέθηκε στους φοιτητές πρακτικό case study, με αντικείμενο τον σχεδιασμό επικοινωνιακού πλάνου και τη διαμόρφωση στρατηγικής λανσαρίσματος για τη νέα εταιρική κατεύθυνση της ΗΛΙΟΣ. Οι φοιτητές παρουσίασαν τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας σε συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, η συμμετοχή των φοιτητών ήταν ενεργή, με τη διαδικασία να εστιάζει στην κατανόηση πραγματικών επιχειρηματικών δεδομένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με πρακτική εφαρμογή.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Η ΗΛΙΟΣ, η οποία συμμετέχει στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εστιάζοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της επαγγελματικής προετοιμασίας των φοιτητών.

