search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:38
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 09:20

ΗΛΙΟΣ: Μεταφέρει εμπειρία marketing στο ΠΑΔΑ ενισχύοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

22.04.2026 09:20
Στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας εντάσσεται η συμμετοχή της Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ σε εκπαιδευτική δράση του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με αντικείμενο τη μεταφορά πρακτικής γνώσης γύρω από το σύγχρονο marketing και την επικοινωνία.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων “Success Industry Stories” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και εντάχθηκε στα μαθήματα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» και «Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας», υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ανδρονίκη Κάβουρα.

Εκ μέρους της εταιρείας, ο Marketing Manager Νίκος Μιχαλόπουλος παρουσίασε τη στρατηγική ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας της μάρκας, μέσα από την ομιλία «Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ αλλάζει σελίδα». Στην παρουσίαση αναδείχθηκαν βασικά στοιχεία της στρατηγικής repositioning, καθώς και πρακτικές που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, τέθηκε στους φοιτητές πρακτικό case study, με αντικείμενο τον σχεδιασμό επικοινωνιακού πλάνου και τη διαμόρφωση στρατηγικής λανσαρίσματος για τη νέα εταιρική κατεύθυνση της ΗΛΙΟΣ. Οι φοιτητές παρουσίασαν τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας σε συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, η συμμετοχή των φοιτητών ήταν ενεργή, με τη διαδικασία να εστιάζει στην κατανόηση πραγματικών επιχειρηματικών δεδομένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με πρακτική εφαρμογή.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Η ΗΛΙΟΣ, η οποία συμμετέχει στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εστιάζοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της επαγγελματικής προετοιμασίας των φοιτητών.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:37
ploio2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στο Ορμούζ – Ελληνικό φορτηγό με κοντέινερ δέχθηκε νωρίτερα πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης

kafsima_aftokinito_2204_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πότε καις λιγότερο καύσιμο – Η βοήθεια της τεχνολογίας και η πιο ασφαλής πρακτική

ADOMNIS PLEVRIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γεωργιάδης και Πλεύρης υπερψηφίζουν τις άρσεις ασυλίας (video)

1 / 3