Αναστάτωση στην Ευελπίδων: Ηλικιωμένος που κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή βία πέθανε την ώρα της δίκης

Κατέρρευσε 84χρονος κατά τη διάρκεια της δίκης στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ο ηλικιωμένος κατηγορούταν για ενδοοικογενειακή βία. Κατά διακοπή της δίκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.
Στο δικαστήριο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά.
