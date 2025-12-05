search
05.12.2025
05.12.2025 17:00

Αναστάτωση στην Ευελπίδων: Ηλικιωμένος που κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή βία πέθανε την ώρα της δίκης

05.12.2025 17:00
ekav_arxeio

Κατέρρευσε 84χρονος κατά τη διάρκεια της δίκης στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος κατηγορούταν για ενδοοικογενειακή βία. Κατά διακοπή της δίκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Στο δικαστήριο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά.

agios_erotas
MEDIA

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

6765673-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

mitsotakis-pretenteris-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ – Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

