ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 20:10
05.12.2025 19:07

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες καταστροφής στη Νέα Πέραμο – «Εξαφανίστηκε» ολόκληρος δρόμος (Video)

05.12.2025 19:07
Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στη Νέα Πέραμο μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Byron, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που έφερε στο «φως» το Live News, τα ορμητικά νερά ενός ρέματος στην περιοχή, που υπερχείλισε λόγω της κακοκαιρίας, παρέσυραν και «εξαφάνισαν» ολόκληρο τμήμα του οδοστρώματος.

