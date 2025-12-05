search
Θρίλερ στην Ανδραβίδα με βυθισμένο όχημα σε αρδευτικό κανάλι – Αγνοείται ο οδηγός του

Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής στο χωριό Σταφιδόκαμπος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, καθώς εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές όπου κατάφεραν να σηκώσουν το αυτοκίνητο στο οποίο δεν υπάρχει κανένα άτομο μέσα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και στο κανάλι μήπως άτομο ή άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα εκτινάχτηκαν από αυτό.

Παράλληλα εξετάζεται και το σενάριο ο οδηγός του οχήματος να το έριξε στο κανάλι και να το εγκατέλειψε.

