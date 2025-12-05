Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν το Σάββατο

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω των συγκεντρώσεων- εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

