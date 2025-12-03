Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό, και η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή, Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

«Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε», τονίζει σε ενημέρωσή της η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη, 3/12, είχε ανακοινωθεί διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3, λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης.

