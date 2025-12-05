Εκτός κινδύνου η 48χρονη που έπεσε σε ρέμα στην Κέρκυρα με το αυτοκίνητο: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε η 48χρονη, που έπεσε με το Ι.Χ. της σε ρέμα στην Κέρκυρα.

Το τροχαίο συνέβη την Τετάρτη 3/12 στους Κουραμάδες Κέρκυρας. H 48χρονη εξετράπη της πορείας της ενώ κινούταν στην ευθεία κι έπεσε σε ρέμα.

Η 75χρονη μητέρα της που ήταν συνοδηγός πέθανε ακαριαία. Η 48χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Διαβάστε επίσης

Ένοχο το ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 παιδιά του στην Κρήτη: Ο ξυλοδαρμός της μεγάλης κόρης που οδήγησε στη σύλληψη τους

Η Ευρώπη στο στόχαστρο της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας του Τραμπ: Εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία – Η Ρωσία δεν είναι εχθρός

Αγρότες: «Κανένας διάλογος όσο γίνονται επεισόδια» διαμηνύει η κυβέρνηση – «Πατάει» σε βίντεο για να επιτεθεί στις κινητοποιήσεις