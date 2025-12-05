Εκτός κινδύνου η 48χρονη που έπεσε σε ρέμα στην Κέρκυρα με το αυτοκίνητο: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε η 48χρονη, που έπεσε με το Ι.Χ. της σε ρέμα στην Κέρκυρα.
Το τροχαίο συνέβη την Τετάρτη 3/12 στους Κουραμάδες Κέρκυρας. H 48χρονη εξετράπη της πορείας της ενώ κινούταν στην ευθεία κι έπεσε σε ρέμα.
Η 75χρονη μητέρα της που ήταν συνοδηγός πέθανε ακαριαία. Η 48χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.
