ΕΛΛΑΔΑ

05.12.2025 09:43

Οδηγός νταλίκας πήγαινε… ανάποδα στην εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης

05.12.2025 09:43
eoath_thess

Λαχτάρησαν το πρωί οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς είδαν μια νταλίκα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το όχημα κινήθηκε ανάποδα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.

