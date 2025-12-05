search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.12.2025

Κακοκαιρία Byron: «Τους πήρε και τους σήκωσε» στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης – Ριπές 10 μποφόρ σάρωσαν την πόλη (photos)

Με θυελλώδεις ανέμους σφυροκόπησε η κακοκαιρία Byron το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα.

Γύρω στις τρεις το πρωί της Παρασκευής (5/12), ριπές ανέμου έντασης 10 μποφόρ σάρωσαν την πόλη και ειδικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο όπου βρίσκονται τα καφέ και τα περισσότερα καταστήματα εστίασης με αποτέλεσμα να σπάσουν ομπρέλες και γλάστρες να πέσουν μέσα στη θάλασσα καρέκλες.

Από τη μανία των ανέμων δεν γλύτωσε ούτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, το οποίο είχε εγκατασταθεί στη λίμνη και αύριο (6/12) είναι προγραμματισμένη η γιορτή όπου θα φωταγωγηθεί.

Ζημιές προκλήθηκαν και στον ελαιόκαρπο στον κάμπο της Κριτσάς στην Ελούντα και τα γύρω χωριά, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οι λίγες ελιές που είχαν τα δέντρα λόγω της ανομβρίας φέτος έπεσαν και αυτές, αναφέρουν αγρότες στην ΕΡΤ.

Τέλος σε μεγάλο μέρος του ορεινού και νότιου επαρχιακού δικτύου έχει κατολισθήσεις.

