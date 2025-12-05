Χίος: Έσωσαν μητέρα και γιο από το φλεγόμενο σπίτι τους (Video)

Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σπίτι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι μητέρα και γιος.

Η 53χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της εγκλωβίστηκαν στο μπαλκόνι, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

