Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 θα επαναλειτουργήσει για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης και των αναδόχων κατασκευής στο αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη» επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικό Μετρό.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025- Αναχώρηση πρώτου συρμού και τελευταίου από τερματικούς σταθμούς :

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026-Αναχώρηση πρώτου συρμού και τελευταίου από τερματικούς σταθμούς :

Δευτέρα έως Πέμπτη 05:30 00:30

Παρασκευή & Σάββατο 05:30 02:00

Κυριακή 05:30 00:30

Από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής – Αναχώρηση πρώτου συρμού και τελευταίου από τερματικούς σταθμούς

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. οι ανάδοχοι κατασκευής και η THEMA συνεχίζουν με συνέπεια την προετοιμασία για την πλήρη ολοκλήρωση και ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει και το Σάββατο η κακοκαιρία Byron – Δρόμοι ποτάμια και τόνοι λάσπης στη χώρα – Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα

Πάτρα: Ισόβια στον 37χρονο που σκότωσε τη θεία του και διέφυγε από το σπίτι της φορώντας περούκα

«Κολυμπούσα με τα δύο σκυλιά μας στα χέρια»: Γερμανοί τουρίστες βούτηξαν στα λασπόνερα για να σωθούν στη Φοινικούντα