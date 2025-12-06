Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα – Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αυξήθηκαν οι «φτωχοί συνταξιούχοι» («poor pensioners») το 2025 αποκαλύπτει ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.
Επικαλούμενος και αναλύοντας τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (ΗΔΙΚΑ-Π/Σ «ΗΛΙΟΣ») για τον Οκτώβριο 2025, ο κ. Μητρόπουλος περιγράφει μία δυσοίωνη κατάσταση.
Συγκεκριμένα:
Εξάλλου, αναφορικά με το ύψος των συντάξεων, ο Πίνακας 4 στη σελ. 7 της Έκθεσης δεν χωρεί αμφισβητήσεις. Όπως προκύπτει από τα παρατιθέμενα στοιχεία:
Όπως σημειώνει ο κ. Μητρόπουλους «τα αποκαλυπτικά και ταυτόχρονα άκρως ανησυχητικά ευρήματα του Συστήματος «ΗΔΙΚΑ/ΗΛΙΟΣ», που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, αποτελούν και αποστομωτική απάντηση στους δανειστές και τους Έλληνες μνημονιακούς πολιτικούς και επιστήμονες, που ακόμη και σήμερα επιμένουν ότι στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν υψηλές κατά μέσο όρο συντάξεις. Η γενικευμένη «συνταξιοδοτική φτώχεια» («pension poverty»), που θα διευρυνθεί μετά το 2028, είναι συνέπεια των συνταξιοκτόνων ρυθμίσεων του «Μνημονίου Τσίπρα» (ν. 4336/2015), του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016), αλλά και του νόμου Βρούτση (4670/2020) που αποτελεί απόλυτη και χειρότερη συνέχεια του γ’ Μνημονίου».
Ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ σημειώνει ότι «σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα τής ΟΝΕ δεν υπάρχει το εφεύρημα της «προσωπικής διαφοράς» ούτε το θλιβερό φαινόμενο, πάνω από το 1/3 των συνταξιούχων να λαμβάνουν γλίσχρες συντάξεις-«επιδόματα» ύψους 600 € (564 € καθαρά).
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί πολιτικούς και επιστήμονες να καταλήγουν σε συμπεράσματα και παρατηρήσεις, αφού προηγουμένως έχουν μελετήσει τα ανωτέρω επίσημα στοιχεία από το ΥΠΕΚΑΚΑ, όσο δύσκολο κι αν είναι με τις διάφορες κατανομές (γεωγραφική, ηλικιακή, φύλου, εθνικότητας κ.λπ.) που σκοπό έχουν μόνο τη σύγχυση και την παραπλάνηση.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση σε γενναία αύξηση των συντάξεων και κυρίως των απαράδεκτα χαμηλών συντάξεων των ΑμΕΑ συνταξιούχων, των αγροτών μας και των συνταξιούχων λόγω θανάτου».
Διαβάστε επίσης:
Κακοκαιρία Byron: «Φούσκωσε» ο Ενιπέας – Μήνυμα από το 112 για έξι περιοχές, πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Χαϊδάρι: Κλειστή η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Έπεσαν βράχοι
Άγιος Νικόλαος, ο δικός μας Αη Βασίλης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.