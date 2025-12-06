Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Μήνυμα από το 112 για έξι περιοχές, πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια στην περιφερειακή κοινότητα Λάρισας, με το οποίο οι Αρχές τους καλούν να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα», αναφέρει.

Οι τοπικές Αρχές ανησυχούν για την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα.

Συναγερμός έχει σημάνει και για τον Πηνειό ποταμό, που υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του, στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο έσπευσε η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι παρακολουθούν το φαινόμενα που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν εμπνέει ανησυχία.

Μήνυμα για ετοιμότητα σε ακόμη 5 περιοχές

Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ήλια.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε το μήνυμα για την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα εστάλη προληπτικά.

Ανέφερε επίσης ότι στα Φάρσαλα και στην Καρδίτσα δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα από την κακοκαιρία Byron.

Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών στην περιοχή του Χαϊδαρίου λόγω πτώσης βράχων

Στο μεταξύ, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένουν κλειστές εξαιτίας των κατολισθήσεων.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των οχημάτων προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.

Οι βράχοι που αποκολλήθηκαν είναι μεγάλοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή έχουν φύγει και άλλα κομμάτια από το βουνό, όπως πέτρες και μικρά βράχια. Από το νερό της βροχής το έδαφος έχει γίνει ιδιαίτερα σαθρό, με αποτέλεσμα κάτω από τα κυπαρίσσια που βρίσκονται στο σημείο να έχουν αποκαλυφθεί οι ρίζες, πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο.

Σύσκεψη στα Μέγαρα

Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο Μεγαρέων, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, για τον συντονισμό και την καταγραφή των καταστροφών της κακοκαιρίας Byron.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRON».

Κακοκαιρία Byron: Σε κεντρική Μακεδονία και Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα σήμερα

Επιμένει και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου η κακοκαιρία Byron , ωστόσο τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία μέχρι τις πρωινές ώρες και στα Δωδεκάνησα, μέχρι το μεσημέρι. Άστατος, όμως θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα με βροχές και μπόρες.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το Σάββατο (06/12) από τις πρωινές ώρες προβλέπεται ότι τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "BYRON"

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα .

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

