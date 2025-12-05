Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Yπερχείλισε από την κύρια κοίτη του o Πηνειός ποταμός, λόγω του τεράστιου όγκου νερού που έφερε η κακοκαιρία Byron, και ξεχείλισε πέρα από τα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, πλημμυρίζοντας τα γύρω χωράφια.
Σύμφωνα με το trikalaola.gr, στο σημείο βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία πραγματοποιεί περιπολίες στην πληγείσα περιοχή.
Διαβάστε επίσης:
Αγρότες: Οδηγός ΙΧ επιχείρησε να σπάσει το μπλόκο στην κάτω Αχαΐα – Χτύπησε αυτοκίνητα
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.