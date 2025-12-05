search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 23:59
05.12.2025 22:24

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων (Photos)

05.12.2025 22:24
pineios yperxeilisi – new

Yπερχείλισε από την κύρια κοίτη του o Πηνειός ποταμός, λόγω του τεράστιου όγκου νερού που έφερε η κακοκαιρία Byron, και ξεχείλισε πέρα από τα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, πλημμυρίζοντας τα γύρω χωράφια.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, στο σημείο βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία πραγματοποιεί περιπολίες στην πληγείσα περιοχή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 23:53
