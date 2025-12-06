Ρόδος: Συναγερμός για κρουαζιερόπλοιο με 49μελές πλήρωμα – Έσπασαν οι κάβοι

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (6/12) στη Ρόδο, όταν κρουαζιερόπλοιο με σημαία St Kitts & Navis και 49 μέλη πληρώματος, χωρίς επιβάτες, υπέστη θραύση των κάβων του κατά τη διαδικασία μεθόρμισης από το λιμάνι προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή προκάλεσαν το περιστατικό, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα ρυμουλκά “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ V” και “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α”, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και συνέδραμαν στην ασφαλή μεταφορά του κρουαζιερόπλοιου στον όρμο Ιαλυσού. Εκεί το πλοίο θα παραμείνει αγκυροβολημένο μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα – Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

Κακοκαιρία Byron: «Φούσκωσε» ο Ενιπέας – Μήνυμα από το 112 για έξι περιοχές, πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Χαϊδάρι: Κλειστή η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Έπεσαν βράχοι