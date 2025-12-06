search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 11:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 08:38

Ρόδος: Συναγερμός για κρουαζιερόπλοιο με 49μελές πλήρωμα – Έσπασαν οι κάβοι

06.12.2025 08:38
anemoi_0804_1920-1080_new
Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (6/12) στη Ρόδο, όταν κρουαζιερόπλοιο με σημαία St Kitts & Navis και 49 μέλη πληρώματος, χωρίς επιβάτες, υπέστη θραύση των κάβων του κατά τη διαδικασία μεθόρμισης από το λιμάνι προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή προκάλεσαν το περιστατικό, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα ρυμουλκά “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ V” και “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α”, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και συνέδραμαν στην ασφαλή μεταφορά του κρουαζιερόπλοιου στον όρμο Ιαλυσού. Εκεί το πλοίο θα παραμείνει αγκυροβολημένο μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα – Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

Κακοκαιρία Byron: «Φούσκωσε» ο Ενιπέας – Μήνυμα από το 112 για έξι περιοχές, πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Χαϊδάρι: Κλειστή η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Έπεσαν βράχοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio_ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο του Ι.Χ. εν μέσω βροχής και πέφτει στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας

kako nero (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Βόλο: Θολό το νερό αρκετών περιοχών λόγω κακοκαιρίας – Συστάσεις για μη χρήση του

xaris doukas 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Το «ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου και τα fake news

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 45χρονος μπασκετμπολίστας σε τροχαίο

potami
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια στο Ανωχώρι Φαρσάλων – Έσπασε ο παραπόταμος Ταμπάκος, συναγερμός και 112 για τον Ενιπέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 11:21
troxaio_ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο του Ι.Χ. εν μέσω βροχής και πέφτει στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας

kako nero (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Βόλο: Θολό το νερό αρκετών περιοχών λόγω κακοκαιρίας – Συστάσεις για μη χρήση του

xaris doukas 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Το «ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου και τα fake news

1 / 3