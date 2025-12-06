search
06.12.2025 15:22

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική – Εικόνες καταστροφής μετά την υπερχείλιση παραπόταμου του Ενιπέα

06.12.2025 15:22
kakokairia dytiki ellada (1)

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron» αφήνοντας πίσω της σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, με κύρια πλήγματα στη Δυτική Αττική και στη Θεσσαλία.

Στη Δυτική Αττική, πληγείσες περιοχές όπως η Μάνδρα, η Ελευσίνα και τα Μέγαρα αντιμετώπισαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και καθιζήσεις δρόμων, ενώ τουλάχιστον 20 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς τα ακραία φαινόμενα συνεχίζονται.

Στο Δημαρχείο Μεγαρέων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συντονισμού υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή των δημάρχων των πληγεισών περιοχών. Κύριο θέμα ήταν η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων, καθώς και η πλήρης και τεκμηριωμένη καταγραφή των ζημιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν ήδη αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Στη Θεσσαλία, ο παραπόταμος του Ενιπέα υπερχείλισε, προκαλώντας την εκκένωση του χωριού Υπέρεια στη Λάρισα και θέτοντας σε επιφυλακή άλλες πέντε κοινότητες.

Στη μέση «κόπηκε» το Ευύδριο Φαρσάλων καθώς, λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα, απαγορεύτηκε η χρήση της γέφυρας που ενώνει το Μεγάλο Ευύδριο με το Μικρό Ευύδριο.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μηχανήματα και προσωπικό των δήμων βρίσκονται επί ποδός για την προστασία των κατοίκων και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Παράλληλα, στον νομό Τρικάλων, ο Πηνειός ποταμός φούσκωσε, με τις τοπικές αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση και να προετοιμάζονται για τυχόν ανάγκες.

Φοινικούντα

Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές στην περιοχή της Φοινικούντας όπου περίπου δέκα κατοικίες πλημμύρισαν. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών σε κάθε οικία που υπέστη πλήγμα, με τους κατοίκους να ελπίζουν ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες αποζημιώσεις για όσα έχασαν.

