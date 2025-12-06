search
06.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

06.12.2025

Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν λόγω της κακοκαιρίας «Byron» οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Ο ΓΓ Πoλιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, αποφάσισε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 4 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) και παραμένουν στην κατάσταση αυτή, αντίστοιχα, έως την 2η Φεβρουαρίου 2026, και έως την 28η Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Μάνδρας και τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Βιλίων δεν αρκεί για τη διαχείριση των συνεπειών από τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων στις παραπάνω περιοχές, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μπορεί να επανέλθει με νεότερο αίτημα παράτασης των παραπάνω κηρύξεων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

1 / 3