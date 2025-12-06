«Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» – Σε εξέλιξη η μαθητική πορεία μνήμης στον Γρηγορόπουλο

Κλειστές είναι η Πανεπιστημίου και η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, για την πορεία για την 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Ισχυρή είναι η παρουσία των ΜΑΤ. Περισσότερος κόσμος αναμένεται να μετάσχει στην πορεία που θα γίνει το απόγευμα.

Νωρίτερα, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες πήγαν στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια για να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που στήθηκε στο σημείο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τα μέτρα της Αστυνομίας αναμένεται να είναι δρακόντεια για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν οι δρόμοι, όπως η Πανεπιστημίου και σταδιακά οι υπόλοιποι γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Επίσης, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Υπολογίζεται ότι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 5 το απόγευμα η κυκλοφορία στο κέντρο θα αποκατασταθεί, οπότε και θα κλείσουν και πάλι οι δρόμοι για την απογευματινή πορεία.

Κλειστός και ο Εθνικός Κήπος

Ο δήμος Αθηναίων λίγο πριν τις 10:30 ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου θα παραμείνουν κλειστές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

«Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου, το Σάββατο (6-12-2025), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

