Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Η ΕΛΑΣ έκλεισε και… τον Εθνικό Κήπο – Οι αλλαγές στο μετρό και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μία δυσάρεστη και πρωτοφανή έκπληξη περίμενε όσους αποφάσισαν να επισκεφτούν σήμερα τον Εθνικό Κήπο, καθώς η ΕΛΑΣ έβαλε αιφνιδιαστικά λουκέτο… Ο λόγος είναι οι συγκεντρώσεις μνήμης που προγραμματίζονται για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ο δήμος Αθηναίων λίγο πριν τις 10:30 ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου θα παραμείνουν κλειστές.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τα μέτρα της Αστυνομίας αναμένεται να είναι δρακόντεια για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν οι δρόμοι, όπως η Πανεπιστημίου και σταδιακά οι υπόλοιποι γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Επίσης, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Υπολογίζεται ότι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 5 το απόγευμα η κυκλοφορία στο κέντρο θα αποκατασταθεί, οπότε και θα κλείσουν και πάλι οι δρόμοι για την απογευματινή πορεία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

«Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου, το Σάββατο (6-12-2025), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

