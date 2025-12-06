search
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο του Ι.Χ. εν μέσω βροχής και πέφτει στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας

troxaio_ethniki

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, λόγω της δυνατής βροχόπτωσης στη Νέα Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν οδηγός αυτοκινήτου -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, διέσχισε διαγώνια την Εθνική (από την αριστερή προς τη δεξιά λωρίδα), προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.

Πηγή βίντεο: evima.gr

