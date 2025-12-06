search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 11:20
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.12.2025 10:32

Hellenic Train: Διακόπηκαν τα δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι, λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

06.12.2025 10:32
hellenic_train2
Eurokinissi

Διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Με λεωφορεία τα δρομολόγια

Η Hellenic Train ενημερώνει πως τα δρομολόγια των δύο αμαξοστοιχιών στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Λειανοκλαδίου και αντίστροφα θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Αναλυτικότερα:

Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα με προορισμό το Λειανοκλάδι

οι 350 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 50 αναχώρησαν στις 09:39 από το Λειανοκλάδι με προορισμό τη Λάρισα.

Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν σε αμαξοστοιχία προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αναφέρει η Hellenic Train.

1 / 3