ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.12.2025 14:15

Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Παλαιοφάρσαλα

06.12.2025 14:15
HELLENIC_TRAIN
Eurokinissi

Αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Να σημειωθεί ότι η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, παρέμενε στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, στάθμευσε στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα, με προορισμό το Λειανοκλάδι. Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε αμαξοστοιχία προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.

kakokairia dytiki ellada (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική – Εικόνες καταστροφής μετά την υπερχείλιση παραπόταμου του Ενιπέα

texniti noimosini 998- new
ΥΓΕΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Νέο λογισμικό AI για ταχύτερη διάγνωση εγκεφαλικών μπαίνει το ’26 σε 10 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας

ASTYNOMIA USA
ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή τραγωδία στο Τενεσί: Παππούς και 3 μηνών εγγονή κατασπαράχθηκαν από 7 πίτμπουλ

skopeftis_aktofylaki
ΚΟΣΜΟΣ

Σκοπευτής της αμερικάνικης Ακτοφυλακής πυροβολεί με ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό (Video)

6766277 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η μαθητική πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου – Στις 18:00 η μεγάλη κινητοποίηση στα Προπύλαια

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

