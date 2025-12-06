Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Παλαιοφάρσαλα

Αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Να σημειωθεί ότι η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, παρέμενε στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, στάθμευσε στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα, με προορισμό το Λειανοκλάδι. Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε αμαξοστοιχία προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.

