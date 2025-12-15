Ποιοι συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι την Τρίτη ημέρα κατά την οποία θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός για το 2026, με συμμετοχή και των εκπαιδευτικών.

Η ΑΔΕΔΥ αιτιολογεί την κινητοποίηση λόγω των μισθών που «παραμένουν στα τάρταρα» και σε ένδειξη αλληλεγγύης στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στόχος είναι να αναδειχθούν τα αιτήματα για καλύτερους μισθούς, επαναφορά του Δώρου Χριστουγέννων, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και αντίθεση στον κρατικό προϋπολογισμό, που όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστικές ενώσεις, ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τους εργαζόμενους.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενώ εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών.

«Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλους τους εργαζόμενους ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής – Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών!

Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!».

Κλείνουν τα σχολεία

Η ΟΛΜΕ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, διέψευσε τις πληροφορίες που ήθελαν τους εκπαιδευτικούς να μην συμμετέχουν, επιβεβαιώνοντας ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά το «παρών» στις κινητοποιήσεις και να υποστηρίξουν τα συλλογικά αιτήματα των εργαζομένων.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη

Αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για συμμετοχή στην απεργία, αν και υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία της Αττικής έχουν προγραμματίσει στάση εργασίας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00, με κανονική λειτουργία στις περιαστικές γραμμές.

