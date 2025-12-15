search
15.12.2025 12:27

Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον Νοέμβριο βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

mariakallas new

Η Καλαμάτα κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο, καθώς η μεγάλων διαστάσεων τοιχογραφία του καλλιτέχνη KLE (Κλεομένη Κωστόπουλου), που κοσμεί το κτίριο Παπαδημητρίου στο κέντρο της πόλης, ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Τοιχογραφία στον Κόσμο» για τον Νοέμβριο 2025.

Η διάκριση προήλθε μέσω του μηνιαίου BEST OF της Street Art Cities, της μεγαλύτερης πλατφόρμας παγκοσμίως για την τέχνη στον δημόσιο χώρο.

Το έργο, με τίτλο «Καλαμάτα», αποτυπώνει αλληγορικά την πόλη μέσα από το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας, συνδέοντας το ιστορικό παρελθόν με το σύγχρονο παρόν και αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Η τοιχογραφία έχει ήδη γίνει σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, συγκεντρώνοντας πλήθος θετικών σχολίων.

Η αναγνώριση προέκυψε μετά από διεθνή ψηφοφορία χρηστών της πλατφόρμας, που ανέδειξαν την Καλαμάτα στην κορυφή ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Η διάκριση αυτή δεν περιορίζεται στη σφαίρα της δημόσιας τέχνης, αλλά λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μέσο προβολής της μεσσηνιακής ταυτότητας, η οποία βασίζεται σε έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, στη διεθνώς αναγνωρισμένη γαστρονομία και στις συνεχώς αυξανόμενες πολιτιστικές δραστηριότητες της περιοχής.

Η τοιχογραφία «ταξιδεύει» μαζί με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν μοναδική τη Μεσσηνία: το ελαιόλαδο και τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, την τοπική κουζίνα που βασίζεται στην παράδοση, αλλά και τη δημιουργικότητα που αναδύεται μέσα από την πόλη.

Με αυτήν την αναγνώριση, η «Καλαμάτα» γίνεται πλέον διεθνώς ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της ελληνικής δημόσιας τέχνης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της πόλης και αναδεικνύοντας τον ρόλο της street art ως μέσο πολιτιστικής έκφρασης και αστικής αναζωογόνησης.

Η υλοποίηση της τοιχογραφίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας».

