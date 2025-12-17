Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά – «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ., ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο υπόγειο Δημοτικό Πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά, ένα εμβληματικό έργο για την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργική αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

Το νέο Δημοτικό Πάρκινγκ διαθέτει 500 νέες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και τίθεται σε λειτουργία από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., η οποία ανέλαβε την αναβάθμιση και τη λειτουργία του χώρου με παραχώρηση από τον Δήμο Αθηναίων.

Κυκλοφοριακή Ανακούφιση και Οικονομική Τόνωση

Το νέο Δημοτικό Πάρκινγκ αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα, εστιάζοντας σε:

● Αποσυμφόρηση & Προσβασιμότητα:Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησηςστο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

● Στήριξη της Αγοράς: Ανακούφιση της ελεγχόμενης στάθμευσης και ουσιαστική διευκόλυνση των επαγγελματιών και των καταστημάτων της περιοχής, εξυπηρετώντας την τοπική αγορά.

● Με Γνώμονα τον Πολίτη: Για την εξοικείωση των πολιτών με το νέο χώρο στάθμευσης, οι δύο (2) πρώτες ώρες στάθμευσης θα είναι δωρεάν έως το τέλος του μήνα (31/12/2025). Επιπλέον, θα ισχύει 15% έκπτωση στις μόνιμες θέσεις που κατέχουν δημότες Αθηναίων.

Εντός του πάρκινγκ λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη δωρεάν στάθμευση των ποδηλάτων.

«Ένα έργο με Μνήμη, Ταυτότητα και Κοινωνικό Αποτύπωμα»

«Η έναρξη λειτουργίας του δημοτικού πάρκινγκ αποτελεί μόνο την αρχή. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δημοτικών υπηρεσιών και με στόχο τη γνωριμία του κοινού με έναν χώρο που επιστρέφει ανακαινισμένος στην πόλη, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί μια σειρά παράλληλων δράσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα» αναφέρουν από το δημαρχείο..

Για το λόγο αυτό, δημιουργείται ένας νέος αφιερωματικός χώρος εντός του πάρκινγκ, προς τιμήν του εμβληματικού Δημάρχου της Αθήνας, Αντώνη Τρίτση. Εκεί θα εκτεθεί το προσωπικό του αυτοκίνητο, ένα Renault Espace, ένα φουτουριστικό για την εποχή του μοντέλο, προσωπική επιλογή του Αντώνη Τρίτση, που εκφράζει την αισθητική και την αντίληψη ενός ανθρώπου με όραμα για τη σύγχρονη πόλη και τον άνθρωπο. Το όχημα που παρέμενε επί χρόνια σε αδράνεια σε εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, θα είναι πλέον επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πάρκινγκ.

Η Πλατεία Κοτζιά υποδέχεται τη σύγχρονη πολυμεσική έκθεση

Παράλληλα με τη λειτουργία του πάρκινγκ, σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF), παρουσιάζεται μια πρωτότυπη ψηφιακή πολυμεσική Έκθεση.

Κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας θα έχουν τη δυνατότητα σταθμεύοντας το όχημά τους, να περιηγηθούν στην έκθεση ψηφιακών και πολυμεσικών εγκαταστάσεων.

Μέρος της εισόδου του πάρκινγκ θα μεταμορφωθεί σε εμβυθιστικό χώρο προβολών, φωτιστικών εγκαταστάσεων (light installations) και μουσικών ηχοτοπιών (sound installations), προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία τέχνης και πολιτισμού στο κοινό.

Ένα Έργο που επιστρέφει στους πολίτες

Η ΔΑΕΜ Α.Ε ανοίγει έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε ανενεργός και τον μετατρέπει σε ένα ζωντανό κομμάτι της πόλης.

Μέσα από μια σειρά δράσεων ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί τους πολίτες να γνωρίσουν, έναν χώρο που επιστρέφει εκεί όπου ανήκει, στην πόλη και στους ανθρώπους της. Έναν χώρο που δεν περιορίζεται στη στάθμευση, αλλά αποκτά Κίνηση, Ταυτότητα, Μνήμη, Κοινωνικό και Πολιτιστικό Αποτύπωμα.

