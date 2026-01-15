Τέλος τα χάρτινα τιμολόγια: Υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά στις επιχειρήσεις από 2 Φεβρουαρίου

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Η αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται και διακινούνται τα φορολογικά παραστατικά και θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις μέσα στο 2026, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Στο νέο καθεστώς, τα τιμολόγια δεν θα εκδίδονται πλέον χειρόγραφα ή με «απλές» ψηφιακές μορφές, αλλά μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που παράγουν το παραστατικό με συγκεκριμένες προδιαγραφές και το στέλνουν στον πελάτη-επιχείρηση με τρόπο τυποποιημένο. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, όταν μια επιχείρηση πουλά αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες σε άλλη ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα πρέπει να το αποδέχεται.

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό, ισχύουν δύο κατηγορίες: για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική, ενώ για συναλλαγές με χώρες εντός Ε.Ε. προς το παρόν παραμένει προαιρετική.

Η υποχρέωση θα εφαρμοστεί με χρονοδιάγραμμα δύο σταδίων. Πρώτες μπαίνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν τζίρο πάνω από 1.000.000 ευρώ το 2023. Για αυτές, η έναρξη είναι στις 2 Φεβρουαρίου 2026 και δίνεται χρόνος προσαρμογής έως τις 31 Μαρτίου 2026. Στη συνέχεια, για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω Παρόχου, δηλαδή επιλέγοντας μία από τις εταιρείες που είναι εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ και προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ο δεύτερος είναι μέσω της δωρεάν εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κόστος υπηρεσίας, ειδικά από μικρότερες επιχειρήσεις που θέλουν μια πιο απλή λύση.

Παράλληλα, προβλέπονται και κίνητρα για όσους μπουν νωρίτερα στο σύστημα. Όσοι ενταχθούν δύο μήνες πριν από την ημερομηνία που γίνεται υποχρεωτικό για την κατηγορία τους, μπορούν να έχουν φορολογική ενίσχυση: 100% προσαυξημένη απόσβεση για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και 100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο.

Για τη λήψη των κινήτρων, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 3 Αυγούστου 2026. Με δεδομένο το χρονοδιάγραμμα, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για επιλογή λύσης (πάροχος ή δωρεάν εφαρμογή) και για προσαρμογή των διαδικασιών τιμολόγησης και λογιστηρίου.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΚΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας – Έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων (video)

Έρχονται αυξήσεις ως και 50% σε 250 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ – Στα ύψη φρούτα, καφές και σοκολάτες

Επίδομα Παιδιού 2025: Τέλος χρόνου για την εκκαθαριστική δόση – Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21