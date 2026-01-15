search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:08
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 11:04

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές για χιλιάδες δικαιούχους – Πότε θα πάνε στα ATM

15.01.2026 11:04
SYNTAXIES NEW

Αλλαγές στις πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου για χιλιάδες δικαιούχους φέρνει απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, αλλάζει η δεύτερη ημερομηνία πληρωμής, καθώς οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 για τους συνταξιούχους σε ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου και όχι στις 29 του μηνός.

Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) θα πληρωθούν κανονικά στις 27 Ιανουαρίου.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις, ενώ περιλαμβάνουν και τις αλλαγές που προκύπτουν από αυξήσεις και μειωμένη φορολογική παρακράτηση

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 27 Ιανουαρίου (απόγευμα 26/1).

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Ο ΟΑΕΕ
  • Ο ΟΓΑ
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου για τους μισθωτούς θα διενεργηθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (απόγευμα 27/1).

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Το Δημόσιο
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • Το ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Η ΔΕΗ
  • Ο ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Διαβάστε επίσης:

Τι αλλάζει από σήμερα στις συναλλαγές με IRIS

Πώς «κλειδώνει» η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα σπίτια – οι προθεσμίες και οι παγίδες

Το «παράδοξο» των Σούπερ Μάρκετ – Ρεκόρ Τζίρου εν μέσω Ακρίβειας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
RIVER_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Τραγωδία στον ποταμό Λίσσο – Νεκρός σε βάθος 8 μέτρων ο αγρότης που είχε εξαφανιστεί

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα στο κτίριο της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους

jennifer-lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

sick_man_new
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:07
RIVER_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Τραγωδία στον ποταμό Λίσσο – Νεκρός σε βάθος 8 μέτρων ο αγρότης που είχε εξαφανιστεί

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα στο κτίριο της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους

jennifer-lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

1 / 3