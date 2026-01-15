Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές για χιλιάδες δικαιούχους – Πότε θα πάνε στα ATM

Αλλαγές στις πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου για χιλιάδες δικαιούχους φέρνει απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, αλλάζει η δεύτερη ημερομηνία πληρωμής, καθώς οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 για τους συνταξιούχους σε ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου και όχι στις 29 του μηνός.

Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) θα πληρωθούν κανονικά στις 27 Ιανουαρίου.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις, ενώ περιλαμβάνουν και τις αλλαγές που προκύπτουν από αυξήσεις και μειωμένη φορολογική παρακράτηση

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 27 Ιανουαρίου (απόγευμα 26/1).

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

Ο ΟΑΕΕ

Ο ΟΓΑ

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου για τους μισθωτούς θα διενεργηθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (απόγευμα 27/1).

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Το Δημόσιο

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

και Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Το ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Η ΔΕΗ

Ο ΟΤΕ

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

