Ο «χειμώνας» των συνταξιούχων: Μόλις 12 ευρώ αύξηση στις συντάξεις έως 500 ευρώ – Απόγνωση για 670.000 λόγω προσωπικής διαφοράς 

Με το βλέμμα στραμμένο στα ΑΤΜ βρίσκονται από σήμερα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 φέρνει μαζί της την επίσημη αναπροσαρμογή του 2,4%. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, η πραγματικότητα της αγοράς και ο επίμονος πληθωρισμός δημιουργούν ένα σκηνικό «πολύ μα πολύ συγκρατημένης ανακούφισης» για την πλειονότητα των δικαιούχων.

Ειδικότερα η αύξηση, η οποία προκύπτει από τον μέσο όρο του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού του 2025, μεταφράζεται σε ποσά που ξεκινούν από τα 12 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις των 500 ευρώ και αγγίζουν τα 72 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις των 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τη μεγάλη μάζα των συνταξιούχων που λαμβάνουν μεταξύ 800 και 1.300 ευρώ, η μηνιαία ενίσχυση δεν ξεπερνά τα 31 ευρώ.

Στο τραπέζι των υπολογισμών προστίθεται και η μείωση της παρακράτησης φόρου για ορισμένα κλιμάκια, γεγονός που ανεβάζει ελαφρώς το τελικό «καθαρό» ποσό, ωστόσο η μεγάλη εικόνα παραμένει δύσκολη.

Η «παγίδα» της προσωπικής διαφοράς

Για περίπου 670.000 συνταξιούχους, η αύξηση αυτή παραμένει «στα χαρτιά» ή απομειώνεται λόγω της προσωπικής διαφοράς. Αν και για πρώτη φορά φέτος εφαρμόζεται η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% (με προοπτική πλήρους κατάργησης το 2027), πολλοί δικαιούχοι θα δουν τις αυξήσεις τους να συμψηφίζονται, λαμβάνοντας τελικά μόνο το επίδομα προσωπικής διαφοράς (100-200 ευρώ) που καταβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Το κεντρικό ομως ερώτημα παραμένει: επαρκεί το 2,4%; Με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα και την ενέργεια να καλπάζει τα προηγούμενα έτη, οι συνταξιούχοι βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να παραμένει καθηλωμένη. Όταν το μέσο κόστος του «καλαθιού της νοικοκυράς» έχει αυξηθεί σωρευτικά πάνω από 15-20% την τελευταία τριετία, μια αύξηση της τάξης των 12 ή ακόμη και των 30 ευρώ μοιάζει με απλή διαχείριση της απώλειας και όχι με πραγματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Με λίγα λογια , οι συνταξιούχοι θα συνεχίζουν να παίζουν άμυνα με την ακρίβεια, αφού οι εν λόγο αυξήσεις κινδυνεύουν να εξανεμιστούν πριν καν φτάσουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε επίσης:

Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού

Ασφαλιστικές εισφορές: Η αύξηση 2,5% το 2026 και πώς επηρεάζει τις επαγγελματικές ομάδες

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι αύριο η προκαταβολή – Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι