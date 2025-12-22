search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

22.12.2025 09:08

Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού

22.12.2025 09:08
gold_shutterstock

Η τιμή του χρυσού έφθασε σήμερα στις αγορές της Ασίας τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφτεί τον Οκτώβριο, καθώς πολλοί επενδυτές μοιάζουν να αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) το 2026.

Σειρά δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη υποδεικνύουν εξασθένιση της αμερικανικής αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού, που αναμένεται να ωθήσει το ομοσπονδιακό κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική του.

