e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την παραμονή Χριστουγέννων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές, από σήμερα (22/12) έως και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, θα προχωρήσουν e-ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 1.211.449.062,68 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.757.219 δικαιούχων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
Διαβάστε επίσης:
«Αλμυρό» το νερό από το 2026 – Αυξήσεις μετά από 17 χρόνια, όλες οι αλλαγές στα τιμολόγια
Ο Αγροτικός Τομέας σε ελεύθερη πτώση – Τα στοιχεία πίσω από την οργή
2025: Η χρονιά που οι τζίροι «βγήκαν στο φως» – POS, IRIS και myDATA αποκάλυψαν τη φοροδιαφυγή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.