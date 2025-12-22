search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

22.12.2025 07:15

«Αλμυρό» το νερό από το 2026 – Αυξήσεις μετά από 17 χρόνια, όλες οι αλλαγές στα τιμολόγια 

22.12.2025 07:15
eydap4

Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια σταθερών τιμών, η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε αναπροσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας και της ανάγκης για νέα έργα υποδομής, η εταιρεία κατέθεσε πρόταση στη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) η οποία επιβαρθνσεις για τους καταναλωτές που θα γίνουν αισθητές από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Πόσο αυξάνονται τα πάγια

Η βασική αλλαγή για τα νοικοκυριά δεν αφορά την τιμή του νερού ανά κυβικό (η οποία παραμένει σταθερή για την οικιακή χρήση), αλλά τα σταθερά πάγια που πληρώνουμε ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Σύμφωνα με την εισήγηση:

1. Πάγιο Ύδρευσης: Για τις κοινές οικιακές παροχές, το μηνιαίο πάγιο διπλασιάζεται, ανεβαίνοντας από το 1 ευρώ στα 2 ευρώ.

2. Νέο Πάγιο Αποχέτευσης: Θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα ενιαίο μηνιαίο πάγιο τέλος αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας τριμηνιαίος λογαριασμός θα έχει μια επιπλέον σταθερή επιβάρυνση ύψους 6 ευρώ (συν ΦΠΑ). Αν και το ποσό ακούγεται μικρό, σε ετήσια βάση μεταφράζεται σε μια αύξηση 24 ευρώ ανά νοικοκυριό, η οποία έρχεται να προστεθεί στις αυξήσεις των τροφίμων και της ενέργειας.

Ποιοι εξαιρούνται από την επιπλέον χρέωση

Αναγνωρίζοντας την πίεση που δέχονται τα ευάλωτα νοικοκυριά, η πρόταση της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει μια σημαντική κοινωνική δικλίδα: την πλήρη απαλλαγή από τα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Δεν θα πληρώσουν τις αυξήσεις (μηδενικό πάγιο):
• Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου (Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο).
• Οι πολύτεκνες οικογένειες.
• Οι υπερήλικες άνω των 75 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 8.000 ευρώ.

Γιατί τώρα;

Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ξηρασία επιβάλλουν επενδύσεις μαμούθ (άνω του 1 δισ. ευρώ) για τη διασφάλιση της υδροδότησης της Αττικής. Ωστόσο, για τους επαγγελματίες και τη βιομηχανία, τα νέα είναι δυσκολότερα, καθώς εκεί οι αυξήσεις στην τιμή του κυβικού αναμένεται να αγγίξουν το 32%.

Το ρεπορτάζ καταγράφει μια έντονη ανησυχία στην αγορά, καθώς κάθε αύξηση σε βασικά αγαθά όπως το νερό, λειτουργεί αλυσιδωτά στην οικονομία. Η τελική έγκριση των αυξήσεων αναμένεται από τη ΡΑΑΕΥ τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

