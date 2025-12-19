Οι εργαζόμενοι στους servicers έκαναν σωματείο και θέλουν “αναγνώριση” για το… bullying στους δανειολήπτες

Οι εργαζόμενοι στους servicers ανακοίνωσαν πως πραγματοποίησαν το 1ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Servicers Ελλάδος (OOSE).

Πρόκειται για έναν νεοσύστατο οργανισμό των servicers, αυτών δηλαδή οι οποίοι έχουν ξεσηκώσει τους πολίτες με τις μεθόδους που ακολουθούν -πολλές φορές με μη νόμιμα μέσα- προκειμένου να βγάλουν πολίτες -ακόμη κι ευάλωτους που τους προστατεύει θεωρητικά ο νόμος- και τους παίρνουν τα σπίτια τα οποία πάνε σε… funds ή ιδιώτες.

Στο συνέδριο μάλιστα υπήρχε και παρουσία της πολιτείας καθώς ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο πρώην Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας «απηύθυναν χαιρετισμούς, αναγνωρίζοντας τον απαιτητικό και κοινωνικά ευαίσθητο ρόλο των εργαζομένων στον κλάδο».

Ο Κ. Καραγκούνης μάλιστα, ανέφερε τον χαιρετισμό του, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ότι «το έργο των servicers δεν περιορίζεται στην οικονομική διαχείριση, αλλά αφορά τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσα από ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις».

«O κ. Καραγκούνης, Υφ. Εργασίας, αναγνώρισε τη δυσκολία της εργασίας μας σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της οικονομικής ζωής και ότι δεν εργαζόμαστε απλά να εισπράξουμε οφειλές, αλλά εργαζόμαστε να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες, να αποκαθιστάμε αδικίες και καλούμαστε ανθρώπινα και με σεβασμό να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αυτά, την ώρα που στο Μοσχάτο δεν δίνουν σε καρκινοπαθή γυναίκα προθεσμία να μείνει στο σπίτι της έστω και υπό ενοικίαση, ενώ η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί σημαντικά και η κόρη της την μεταφέρει από airbnb σε airbnb, με τεράστια οικονομική επιβάρυνση.

Φυσικά υπάρχουν κι άλλες πολλές καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις που έχουν εξαγριώσει τους πολίτες.

