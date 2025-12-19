Ακίνητα: Ισραηλινοί, Γερμανοί και Βούλγαροι οδηγούν το ράλι των αγορών το 2025 στην Ελλάδα

Οι Ισραηλινοί παραμένουν η κυρίαρχη δύναμη μεταξύ των ξένων αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα το 2025, με έντονη παρουσία τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα τους, Γερμανοί, Βούλγαροι, Γάλλοι και Τούρκοι συνθέτουν ένα πολυεθνικό σκηνικό που κρατά ζωντανή την ελληνική κτηματαγορά, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Στην Αθήνα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως σε διαμερίσματα με επενδυτικό προφίλ, με τους Ισραηλινούς να προηγούνται καθαρά και τους Τούρκους και Λιβανέζους να ακολουθούν. Σημαντική είναι και η παρουσία αγοραστών από την Κίνα και την Ουκρανία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πρωτεύουσα ως ασφαλές σημείο τοποθέτησης κεφαλαίων. Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι παρόμοια, με τους Ισραηλινούς και τους Βούλγαρους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται και από Γερμανούς, Τούρκους και Αλβανούς.

Στην υπόλοιπη χώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο προς τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές. Εκεί, οι Γερμανοί αποτελούν την ισχυρότερη ομάδα ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να ακολουθούν. Ισραηλινοί και Τούρκοι διατηρούν επίσης ενεργό ρόλο, κυρίως σε αγορές εξοχικής κατοικίας με προοπτικές αξιοποίησης.

Το προφίλ των ξένων αγοραστών δείχνει ότι πρόκειται κατά κανόνα για άτομα ώριμης ηλικίας, με σταθερή οικονομική βάση. Οι περισσότεροι κινούνται στις ηλικίες 41–50 ετών, ενώ ακολουθούν όσοι βρίσκονται μεταξύ 51 και 60 ετών. Πολύ μικρότερη είναι η συμμετοχή νεότερων αγοραστών, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι οι αγορές γίνονται κυρίως από ανθρώπους με σαφή επενδυτικό σχεδιασμό.

Η απόφαση αγοράς σπάνια λαμβάνεται χωρίς έρευνα. Η πλειονότητα των ξένων αγοραστών επισκέπτεται την Ελλάδα δύο ή τρεις φορές πριν καταλήξει, ενώ αρκετοί χρειάζονται περισσότερες επισκέψεις για να «κλειδώσουν» την επιλογή τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό προχωρά σε αγορά έπειτα από μία επίσκεψη, έχοντας προηγουμένως αξιολογήσει διεξοδικά την αγορά από απόσταση.

Για πολλούς, η αγορά ακινήτου δεν είναι μια απλή τοποθέτηση κεφαλαίων. Περισσότεροι από τους μισούς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, ενώ ένα μικρότερο αλλά όχι αμελητέο ποσοστό βλέπει τη χώρα ως μελλοντικό τόπο κατοικίας. Παράλληλα, για όσους δεν σχεδιάζουν μετακόμιση, το ακίνητο λειτουργεί ως επενδυτικό εργαλείο ή ως εξοχική επιλογή.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τρόπος χρηματοδότησης. Σχεδόν όλοι οι ξένοι αγοραστές χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια, περιορίζοντας την ανάγκη τραπεζικού δανεισμού και επιταχύνοντας τις συναλλαγές. Το στοιχείο αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί η ελληνική αγορά παραμένει ελκυστική για το εξωτερικό: συνδυάζει σταθερότητα, συγκριτικά προσιτές τιμές και ευελιξία στις διαδικασίες.

Η συνολική εικόνα του 2025 δείχνει ότι, παρά τις πιέσεις και τις μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον, το ελληνικό ακίνητο εξακολουθεί να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για ξένους αγοραστές που αναζητούν απόδοση, ποιότητα ζωής ή και τα δύο μαζί.

