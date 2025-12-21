2025: Η χρονιά που οι τζίροι «βγήκαν στο φως» – POS, IRIS και myDATA αποκάλυψαν τη φοροδιαφυγή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ως έτος αποκάλυψης της φοροδιαφυγής και κυριαρχίας των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου καταγράφεται το 2025.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και ο περιορισμός των μετρητών, απέδειξαν τη θεαματική αποτελεσματικότητα και υπεροχή που είχαν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, καθώς μετέφεραν μεγάλο μέρος της «αόρατης» οικονομίας στην «επίσημη» οικονομική δραστηριότητα.
Με τα νέα δεδομένα, το δημόσιο χάνει πλέον έως και 7 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από ΦΠΑ κάθε χρόνο, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης που έδωσε προ ημερών στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «κενό» στην είσπραξη του ΦΠΑ (Vat Gap 2025).
Τα άλματα ήταν συνεχή: μέσα σε μία μόλις χρονιά (το 2024) ένα και μόνο νέο μέτρο -η καθολική επέκταση αποδοχής των πληρωμών με κάρτες- εκτιμάται ότι απέδωσε επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδα του Δημοσίου από ΦΠΑ το 2024, με βάση νέα μελέτη του ΙΟΒΕ.
Το όφελος αναμένεται να αποδειχθεί όμως πως ήταν ακόμα μεγαλύτερο το 2025 (στις δηλώσεις εισοδήματος του 2026) καθώς η εφετινή χρονιά ήταν η πρώτη όπου το μέτρο εφαρμόστηκε πλήρως σε όλους τους επαγγελματίες και σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, από την Πρωτοχρονιά και μετά.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: οι φορολογικές δηλώσεις του 2025 έδειξαν ρεκόρ αύξησης στα ακαθάριστα έσοδα (τζίρους) που δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για το 2024.
Αυτομάτως ολόκληροι κλάδοι επιχειρήσεων -ιδίως επαγγέλματα της “νύχτας” και της οικοδομής- εμφάνισαν 10% έως 15% υψηλότερους.
Για παράδειγμα:
Το αποτέλεσμα ήταν Μνημόνια, περικοπές μισθών και συντάξεων, μεγαλύτερη πίεση στους νομοταγείς φορολογούμενους, αθέμιτος ανταγωνισμός και οικονομική «ασφυξία» για τις συνεπείς επιχειρήσεις της χώρας. Όλα άλλαξαν όμως μετά το 2019. Τότε ξεκίνησε η πιο μεγάλη αλλαγή, με την ενεργοποίηση των myDATA και με ένα συντονισμένο πλέγμα μέτρων που στόχευαν την καρδιά της φοροδιαφυγής.
Συγκεκριμένα:
Τέτοιες κινήσεις -ή και άλλες που έρχονται από το 2026- αυξάνουν τον «αυτοέλεγχο» και την φορολογική συμμόρφωση ολόκληρων επαγγελματικών κλάδων συνολικά, ανακόπτοντας την «φόρα» που είχαν πάρει πολλοί τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτό ενισχύεται και για ένα ακόμα λόγο παραπάνω όμως: από το 2024, όλα αυτά τα ψηφιακά στοιχεία και δεδομένα, οδήγησαν σε νέο σύστημα προσδιορισμού και περιορισμού της φοροδιαφυγής, το οποίο «αυτοδεσμεύει» τις επιχειρήσεις στο τι θα δηλώσουν στην εφορία.
Κάθε χρόνο πλέον, η ΑΑΔΕ υπολογίζει και ανακοινώνει επισήμως τον μέσο ετήσιο τζίρο που εμφανίζει κάθε κλάδος της αγοράς, ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητος -ΚΑΔ. Το σύστημα αυτό ενσωματώθηκε επίσημα και στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, μαζί με τα έτη δραστηριότητας και τη μισθοδοσία.
Έτσι πλέον όμως, επιχειρήσεις και επαγγελματίες με σημαντικά χαμηλότερες δηλώσεις από τον πανελλαδικό μέσο όρο του κλάδου τους, γνωρίζουν εκ των προτέρων αν έχουν μεγάλες αποκλίσεις από όσα δείχνουν τα “ηλεκτρονικά βιβλία” όλου του κλάδου τους και ότι ίσως μπουν εξ αιτίας τους στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για μελλοντικούς ελέγχους.
