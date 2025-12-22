Ασφαλιστικές εισφορές: Η αύξηση 2,5% το 2026 και πώς επηρεάζει τις επαγγελματικές ομάδες 

Η έλευση του 2026 αναμένεται να φέρει ένα ακόμη οικονομικό βάρος στις πλάτες των μη μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων. Παρά τις προσδοκίες για ελαφρύνσεις, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα αυξηθούν κατά περίπου 2,5%, ακολουθώντας τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Αυτή η νέα επιβάρυνση δεν έρχεται σε κενό αέρος, αλλά προστίθεται σε μια σειρά διαδοχικών αυξήσεων που έχουν αλλάξει δραματικά τον οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών της υπαίθρου.

Το «βουνό» του 16% και η νέα αύξηση

Από το 2023, όταν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των εισφορών με βάση τον πληθωρισμό, οι αγρότες έχουν δει τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ να αυξάνονται αθροιστικά κατά 16%. Για παράδειγμα ενας παραγωγός που πασχίζει να κρατήσει την εκμετάλλευσή του ζωντανή, η νέα αύξηση του 2,5% μπορεί να φαντάζει μικρή ως ποσοστό, αλλά λειτουργεί ως η «σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι».

Η σύνδεση των εισφορών με τον δείκτη τιμών καταναλωτή σημαίνει ότι, όσο ακριβαίνουν τα αγαθά, τόσο ακριβαίνει και η ασφάλιση, χωρίς όμως απαραίτητα να αυξάνονται τα εισοδήματα των αγροτών. Αντιθέτως, με την πτώση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, δημιουργώντας μια επικίνδυνη «μέγγενη» χρεών.

Τα σενάρια για μειώσεις στο τραπέζι

Η πίεση από τον αγροτικό κόσμο και τους φορείς των ελεύθερων επαγγελματιών έχει αναγκάσει το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για να αναχαιτιστεί το κύμα των αντιδράσεων. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται οι εξής προτάσεις:

• «Πάγωμα» της Αύξησης: Μια προσωρινή αναστολή της νέας αύξησης για το 2026, ώστε να δοθεί «ανάσα» στην αγορά.

• Μείωση των Εισφορών Υγείας: Εξετάζεται η πιθανότητα περαιτέρω μείωσης των εισφορών υπέρ υγείας κατά 0,5% έως 1%, ώστε να αντισταθμιστεί η άνοδος των εισφορών σύνταξης.

• Κλιμακωτή Επιβάρυνση: Σενάρια για διαφοροποίηση των εισφορών ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα, ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι μικροκαλλιεργητές.

Το διακύβευμα των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες, που ήδη ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ για τις κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές, θέτουν το ασφαλιστικό στην κορυφή της ατζέντας. Υποστηρίζουν ότι η συνεχής αύξηση των εισφορών οδηγεί πολλούς στην ανασφάλιστη εργασία ή στην εγκατάλειψη της γης. «Δεν μπορούμε να πληρώνουμε για συντάξεις που θα είναι πενιχρές, την ώρα που δεν έχουμε κεφάλαιο για να σπείρουμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι των μπλόκων.

Η Κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα των ταμείων και την επιβίωση του παραγωγικού ιστού. Αν δεν υπάρξει μια γενναία παρέμβαση μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, η νέα χρονιά θα βρει τον αγροτικό κόσμο στους δρόμους, διεκδικώντας το αυτονόητο: το δικαίωμα στην εργασία χωρίς εξοντωτικές κρατήσεις.