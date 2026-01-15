Το «παράδοξο» των Σούπερ Μάρκετ – Ρεκόρ Τζίρου εν μέσω Ακρίβειας

Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό τη διαρκή πίεση του πληθωρισμού, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο τζίρος του κλάδου το 2025 ξεπέρασε το φράγμα των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, μια αύξηση που οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις των προϊόντων και λιγότερο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Την ίδια ώρα ο αρά τις ελπίδες για αποκλιμάκωση, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο δείχνουν ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει «επίμονη». Ο εισαγόμενος πληθωρισμός στην παραγωγή ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση 5% τον περασμένο Νοέμβριο, γεγονός που προμηνύει ότι οι τιμές στα ράφια θα συνεχίσουν την ανοδική τους τροχιά. Η αύξηση του κόστους των εισαγόμενων πρώτων υλών μετακυλίεται άμεσα στον τελικό καταναλωτή, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ακρίβειας.

Στο «Κόκκινο» το Μοσχάρι και τα Βασικά Είδη

Η κατάσταση στα ψυγεία των κρεοπωλείων είναι ενδεικτική της κρίσης. Η τιμή στο μοσχαρίσιο κρέας έχει εκτοξευθεί, με τη μέση τιμή να σταθεροποιείται πλέον πάνω από τα 20 ευρώ το κιλό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις (κοπές υψηλής ποιότητας) φτάνει ακόμη και τα 34 ευρώ.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις (Δεκέμβριος 2025):

Φρέσκα κρέατα: +14,42%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +8,28%

Μπισκότα & Ζαχαρώδη: +6,78%

Φρέσκα ψάρια: +5,92%

Το «Ποδαρικό» του 2026

Οι πρώτες μέρες του 2026 δεν έφεραν ανακούφιση. Παρατηρούνται νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη όπως τα ζυμαρικά (με αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και το 40% σε συγκεκριμένους κωδικούς) και το γάλα, τόσο το επώνυμο όσο και το ιδιωτικής ετικέτας.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, ενώ οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ βλέπουν τους τζίρους τους να αυξάνονται, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών συρρικνώνεται. Το «καλάθι του νοικοκυριού» γίνεται όλο και πιο ελαφρύ, καθώς οι πολίτες στρέφονται πλέον σε φθηνότερες λύσεις ή μειώνουν τις ποσότητες των βασικών αγαθών για να αντεπεξέλθουν στο νέο κύμα ακρίβειας που σαρώνει την αγορά.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΚΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας – Έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων (video)

Έρχονται αυξήσεις ως και 50% σε 250 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ – Στα ύψη φρούτα, καφές και σοκολάτες

Επίδομα Παιδιού 2025: Τέλος χρόνου για την εκκαθαριστική δόση – Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21