ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

15.01.2026 09:56

Τι αλλάζει από σήμερα στις συναλλαγές με IRIS

15.01.2026 09:56
iris kinito – new

Διπλασιάζονται από σήμερα, 15 Ιανουαρίου, τα ημερήσια όρια συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά και μεταξύ φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι άμεσες συναλλαγές φέτος αντιπροσώπευσαν το 27% των συνολικών μεταφορών πίστωσης που πραγματοποιήθηκαν.

