Iνδονησία: Στους 34 έφτασαν οι νεκροί απο την κατολίσθηση

Ο απολογισμός κατολίσθησης που έπληξε χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, στο ινδονησιακό νησί της Ιάβας, έφθασε τους 34 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ενώ δεκάδες άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε το Σάββατο, μέσα στη νύχτα, σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κάπου 25 χιλιόμετρα βόρεια από την Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ινδονησίας.

Ως χθες βράδυ είχαν ταυτοποιηθεί 34 θύματα, ενημέρωσε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Τα πτώματα που αναγνωρίστηκαν θα παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων για να ταφούν», πρόσθεσε.

Ο αριθμός των αγνοουμένων θεωρείται πλέον πως ανέρχεται σε 32, όμως οι τοπικές αρχές φοβούνται πως στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερος.

Προχθές Δευτέρα γινόταν λόγος για 73 αγνοούμενους.

Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές και πάνω από 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα χωριά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία λένε πως είναι αναγκασμένα να κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενίοτε σκάβοντας μόνο με τα χέρια, λόγω του φόβου πως μπορεί να υπάρξει νέα κατολίσθηση, εξαιτίας της αστάθειας του εδάφους και των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

Ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στη δυτική Ιάβα, ο Ντεντί Μουλγιάντι, απέδωσε την καταστροφή στις μεγάλες φυτείες που περιβάλλουν την πληγείσα περιοχή, όπου καλλιεργούνται κυρίως λαχανικά, υποσχόμενος ότι θα προωθήσει τη μετεγκατάσταση των κατοίκων σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες.

Καταστροφές όπως οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδονησία την περίοδο των βροχών, που συνήθως εκτείνεται από τον Οκτώβριο ως τον Μάρτιο.

Τον Νοέμβριο, τρεις επαρχίες στο δυτικό νησί Σουμάτρα υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από πλημμύρες που άφησαν πίσω τους κάπου 1.200 νεκρούς, κατά τους επίσημους αριθμούς.

Οικολόγοι, ειδικοί, κι ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση της Ινδονησίας υπογράμμισαν τον ρόλο που διαδραμάτισε η αποψίλωση των δασών στις πλημμύρες και στις κατολισθήσεις στη Σουμάτρα.

Στις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ινδονησιακό νησί Σιάου, στο αρχιπέλαγος της Κελέβης, εξαιτίας πλημμυρών που ακολούθησαν καταρρακτώδεις βροχές.

