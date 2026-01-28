search
ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 12:45

Ελληνίδα πρέσβειρα στη Ρουμανία: Ίσως και την Πέμπτη ο επαναπατρισμός των σορών – Σε ετοιμότητα C-130 

28.01.2026 12:45
romania

Την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ συνεχίζονται, η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία τρέχει τις διαδικασίες για να γίνει ο επαναπατρισμός των σορών, αλλά και η επιστροφή των τραυματιών. 

Σύμφωνα με την πρέσβειρα, Λίλη Γραμματίκα, γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να επιστρέψουν «ακόμη και αύριο» οι 7 σοροί.

Η ίδια σημείωσε ότι οι 3 τραυματίες είναι σταθεροί και σε καλή κατάσταση.

Ο ένας είναι νευροχειρουργικό για μικρή αιμορραγία επιφανειακή, έχει πλήρη συνείδηση και επικοινωνεί με το περιβάλλον, ο δεύτερος είναι στο ορθοπεδικό, με μικρά κατάγματα στη λεκάνη αλλά σε καλή κατάσταση, ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, έχει καλές νευρολογικές ενδείξεις, και σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χθες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην Ελευσίνα βρίσκονται σε ετοιμότητα C-130 για να μεταφερθούν στη Ρουμανία και να φέρουν πίσω στην Ελλάδα τους τρεις τραυματίες, με τον έναν να χρίζει περαιτέρω νοσηλείας και να αναμένεται να μείνει κι άλλες μέρες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιστροφή στις οικογένειές τους, μπορεί να γίνει και μέσα στις επόμενες ώρες.

