Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

Ο Ζοέλ Γκεριό πρώην γερουσιαστής στη Γαλλία, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Γκεριό έριξε σε ποτήρι σαμπάνιας μιας βουλευτίνας ecstasy με σκοπό να την ναρκώσει και να την κακοποιήσει. Από τα 4 χρόνια φυλάκισης, οι 18 μήνες πρέπει να εκτιθούν σε καθεστώς εγκλεισμού.

Το θύμα της απόπειρας, η βουλεύτρια Σαντρίν Ζοσό, δήλωσε λίγο μετά την ετυμηγορία της Τρίτης ότι ένιωσε «τεράστια ανακούφιση».

Ο Γκεριό, που αρνείται ότι είχε σεξουαλικό κίνητρο απέναντι στη Ζοσό, παραιτήθηκε από την Άνω Βουλή τον Οκτώβριο. Λίγο αργότερα αποβλήθηκε από το κεντροδεξιό κόμμα Horizons.

Τη Δευτέρα, η εμφανώς ταραγμένη Ζοσό, 50 ετών, δήλωσε ότι πίστεψε πως θα πεθάνει, αφού πήγε να δει τον Γκεριό στο διαμέρισμά του, στην 6η περιφέρεια του Παρισιού.

Είπε στο δικαστήριο του Παρισιού ότι είχε πάει να τον δει «με ανάλαφρη διάθεση για να γιορτάσει την επανεκλογή του. Καθώς περνούσε η βραδιά, ανακάλυψα έναν επιτιθέμενο».

Ήταν η μοναδική καλεσμένη στο παρισινό του σπίτι εκείνο το βράδυ και, αφού της έβαλε ένα ποτήρι σαμπάνια στην κουζίνα, παρατήρησε ότι είχε γλυκιά και κολλώδη γεύση.

«Σκέφτηκα ότι ίσως ήταν κακή σαμπάνια. Μετά όμως επέμεινε να κάνουμε άλλη μία πρόποση. Αυτό μου φάνηκε περίεργο», είπε στο δικαστήριο.

Η Ζοσό περιέγραψε ότι σύντομα ένιωσε αδιαθεσία, με έντονη ταχυκαρδία, και έφυγε βιαστικά πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τοξικολογική εξέταση έδειξε υψηλή δόση της ουσίας στο αίμα της. Έκσταση βρέθηκε επίσης στο διαμέρισμα του Γκεριό.

Ο Γκοντεφρουά ανέφερε ότι η Ζοσό είχε πάρει άδεια έξι μηνών από τη δουλειά, στη διάρκεια της οποίας έκανε «σωματική θεραπεία, ψυχολογική και ψυχιατρική παρακολούθηση, εφιάλτες, αναδρομές (flashbacks), αποσύνδεση (dissociation)». Η Ζοσό είπε ότι χρειάστηκε να αφαιρέσει τέσσερα δόντια λόγω του στρες, το οποίο την έκανε να τρίζει τα δόντια της.

Ο Γκεριό υποστήριξε ότι είχε ρίξει την προηγούμενη ημέρα την έκσταση σε σκόνη σε ένα ποτήρι, για να τον βοηθήσει να ηρεμήσει από κρίση πανικού, αλλά μετά το μετάνιωσε και έβαλε το ποτήρι πίσω στο ντουλάπι.

«Με λίγα λόγια, είμαι ηλίθιος», κατέληξε.

Ο Γκεριό, που υπηρέτησε ως γερουσιαστής από το 2011 έως το 2025, είχε ψηφίσει τον νόμο που δημιούργησε το αδίκημα της χορήγησης βλαβερής ουσίας με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης, είπε ο Κουλόν.

