ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 17:46
ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 15:43

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για την «εξαφάνιση» της Επιθεώρησης Εργασίας: 4 επιθεωρητές για 6.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

28.01.2026 15:43
trikala-violanta-2342

Μόλις τέσσερις επιθεωρητές εργασίας Ασφαλείας και Υγείας, -εκ των οποίων ο ένας είναι προϊστάμενος-, αναλογούν στις σχεδόν 6.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Τρικάλων και της Καρδίτσας, ανάμεσα σε αυτές και η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, που βύθισε πέντε οικογένειες στο πένθος.

233 επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα

Τα στοιχεία που παραθέτει στο ΤhessPost.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας Παναγιώτα Ρόζου κάνουν λόγο για μόλις 233 επιθεωρητές εργασίας Ασφάλειας και Υγείας σε όλη τη χώρα, μαζί και στα νησιά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση απολογισμού του 2024. Όπως τονίζει, η υποστελέχωση αυτή δεν αποτελεί ένα γραφειοκρατικό κενό, αλλά κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας και ανθρώπινων ζωών. 

Για κάθε επιθεωρητή αναλογούν 1.700 επιχειρήσεις

«Είναι χαρακτηριστικό ότι για όλες τις επιχειρήσεις των Τρικάλων και της Καρδίτσας, αναλογούν τρεις επιθεωρητές εργασίας κι ένας προϊστάμενος. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στον Έβρο και στη Ροδόπη, όπου οι επιθεωρητές εργασίας είναι τρεις, εκ των οποίων ο ένας είναι προϊστάμενος, αλλά και σε όλες τις περιφέρειες. Σύμφωνα με τα πανελλαδικά στοιχεία, ένας επιθεωρητής εργασίας είναι υπεύθυνος να ελέγξει πάνω από 1.700 επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πλέον, η Επιθεώρηση Εργασίας απαρτίζεται από 233 επιθεωρητές Ασφαλείας και Υγείας σε όλη τη χώρα, σε αντίθεση τις 415 θέσεις που προβλέπονταν το 2000. Με την ενίσχυση της επιθεώρηση Ασφαλείας και Υγείας με επιθεωρητές θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων και δίνοντας ταυτόχρονα βάρος στις επιχειρήσεις με αυξημένη επικινδυνότητα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πίεση προς τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και για την απαιτούμενη τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Η ασφάλεια των εργαζόμενων πρέπει προπαντός να είναι ο στόχος των εταιριών, όμως οι εργοδότες που προσπαθούν να μειώσουν το κόστος μειώνοντας τα μέτρα ασφαλείας, επιβάλλεται να έχουν το ‘’άγχος’’ του ότι θα ελεγχθούν και θα δεχτούν κυρώσεις». 

Πώς αποδεκατίστηκε η Επιθεώρηση Εργασίας  

Σύμφωνα με την κα Ρόζου, «το κράτος επέλεξε να μειώσει τις οργανικές θέσεις, οπότε οι όποιες κενές υπήρχαν, καταργήθηκαν σύμφωνα με τον μνημονιακό νόμο. Τώρα, συνεχώς αποχωρούν εργαζόμενοι και δεν γίνονται καθόλου προσλήψεις, το πολύ δύο, πέντε ή και καμία ανά έτος. Φτάσαμε στο σημείο να μειωνόμαστε ολοένα και περισσότερο, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας είναι άνω των 55 ετών. Τι βούληση έχει η πολιτεία, να υπηρετήσουμε τον θεσμό όταν δεν προσπαθεί να ανανεώσει το προσωπικό σε μια εργασία που απαιτεί σωματικές και πνευματικές δυνάμεις;», σημειώνει.  

Με βάση τις ανάγκες και τον αριθμό των επιχειρήσεων, θα έπρεπε οι επιθεωρητές εργασίας να είναι τουλάχιστον οι διπλάσιοι, όπως αναφέρει. «Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 500 -που και πάλι δε θα είναι εφικτό να επισκεπτόμαστε κάθε μέρα όλες τις επιχειρήσεις-, αλλά πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να ανανεώνεται το προσωπικό με περισσότερες δυνάμεις. Όσο πιο πολύ εντείνονται οι ελεγχοι, τόσο πιο πολύ πιέζονται οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν την νομοθεσία και να ελέγχουν τα συστήματα ασφαλείας. Θα μετρούσαμε σίγουρα μείωση του αριθμού των σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων», καταλήγει.

