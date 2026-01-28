search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.01.2026

Εργοστάσιο Βιολάντα: LIVE – Ανακοινώσεις για τα ευρήματα των ερευνών κάνει η πυροσβεστική – Βρέθηκε διαρροή προπανίου

28.01.2026 14:24
violanta-ergostasio-ekrixi

Αυτή την ώρα η πυροσβεστική κάνει ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των ερευνών από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τις έρευνες της πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε διαρροή προπανίου από σωλήνα που είχε υπογειοποιηθεί και είχε διαβρωθεί.  Το αέριο εντοπίστηκε στον χώρο, από σημείο διαρροής που έχει εντοπιστεί. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρα από αντλία νερού που λειτούργησε ως μηχανισμός ανάφλεξης και προκάλεσε την έκρηξη.

Να σημειωθεί πως αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εντόπισαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, που είχαν σημάδια διάτρησης. Πρόκειται για σωλήνες που συνέδεαν τις δεξαμενές του εργοστασίου με τη μονάδα παραγωγής.

Να σημειωθεί πως εργαζόμενοι έχουν ήδη καταθέσει ότι το τελευταίο διάστημα μύριζαν αέριο, αλλά στο εργοστάσιο τους διαβεβαίωναν ότι δεν ήταν τίποτα…

Την ίδια στιγμή, στην εισαγγελία παραμένουν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και δύο υπάλληλοι, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. 

