28.01.2026 13:29

Λίμνη Μόρνου: Σταμάτησε η πτωτική τάση, αλλά παραμένει χαμηλά η στάθμη

28.01.2026 13:29
Οι νεότερες δορυφορικές απεικονίσεις από τη Λίμνη Μόρνου καταγράφουν ότι, αν και «ανεκόπη η πτωτική τάση, δεν αναιρείται η συνολική πίεση που είχε ήδη αποτυπωθεί στο 2025», σύμφωνα με νέα ανάλυση της υπηρεσίας FloodHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας.

Ειδικότερα, η επικαιροποίηση της ανάλυσης δείχνει ότι η πτωτική τάση που καταγράφηκε στον ταμιευτήρα του Μόρνου εντός του 2025 φαίνεται να ανεκόπη προσωρινά προς το τέλος του έτους, ως απόκριση στα πρόσφατα επεισόδια βροχόπτωσης και την εποχική ενίσχυση των εισροών.

Ωστόσο, οι νεότερες δορυφορικές απεικονίσεις του Ιανουαρίου 2026 καταγράφουν ότι δεν αναιρείται η συνολική πίεση που είχε ήδη αποτυπωθεί στο 2025, με την πληρότητα της λίμνης να βρίσκεται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα (52%) σε σύγκριση με την ήδη χαμηλή τιμή του Ιανουαρίου 2025 (64%).

Ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και επανεκτίμησης της κατάστασης

Συνεπώς, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή της η υπηρεσία FloodHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, τα δεδομένα της ανάλυσης ενισχύουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και επανεκτίμηση της κατάστασης για τη λήψη κατάλληλων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.

